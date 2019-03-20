Радулов не попал в пустые ворота и забил

NHL Россия / YouTube

Шайбу российского форварда «Даллас Старc» Александра Радулова в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пэнтерс» засчитали, несмотря на то, что она не пересекла линию ворот. Эпизод опубликован на YouTube-канале NHL Россия.

Менее чем за минуту до финального свистка «Флорида» выпустила шестого полевого игрока вместо голкипера, оставив ворота пустыми. Радулов мог отправить шайбу в ворота, но его бросок заблокировала клюшка хоккеиста «Пэнтерс».

Данное действие было трактовано как нарушение правил, и рефери засчитал бросок Радулова как голевой. Окончательный счет встречи — 4:2 в пользу «Далласа».

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