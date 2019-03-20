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Керимова во Франции обвинили в уклонении от уплаты налогов

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Сулейман Керимов

Российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции обвинили в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами. Об этом в среду, 20 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора Ниццы.

По его словам, Керимов предстал перед судебным следователем во вторник, 19 марта. Теперь сенатор помещен под судебный контроль, который, в частности, предполагает внесение залога в 20 миллионов евро.

Керимов уже находился под следствием во Франции. В ноябре 2017 года его задержали в Ницце, но затем отпустили из-под стражи под залог в пять миллионов евро. Позднее эта сумма выросла до 40 миллионов.

Сенатора обвиняли в нелегальном ввозе в страну от 500 до 750 миллионов евро с помощью подставных лиц. Сообщалось, что отмывание этих сумм происходило, в частности, за счет покупки недвижимости по заниженной стоимости. Как отмечалось, следствие по данному делу было начато в 2014 году. Фигурантами были 12 человек, в их числе Керимов.

28 июня 2018 года Франция, не найдя достаточных доказательств причастности сенатора к налоговым нарушениям, сняла с него все обвинения. Он был переведен в статус ассистированного свидетеля, а затем вернулся в Москву.

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