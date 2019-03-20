Раскрыты подробности дела против Керимова во Франции

Сенатору Сулейману Керимову предъявили новое обвинение по запросу Министерства финансов Франции, которое обратилось в прокуратуру Ниццы. Об этом сообщает RFI со ссылкой на Nice Matin.

Как отмечается, речь в деле вновь идет о покупке недвижимости на Лазурном Берегу, которая фигурировала в предыдущих обвинениях. «В центре расследования несколько шикарных вилл на мысе Антиб, включая виллу Hier, которую олигарх, предположительно, купил за 127 миллионов евро», — говорится в материале. В то же время по документам цена объекта составила 35 миллионов евро.

Сенатор отвергает все обвинения. Такой же позиции придерживается номинальный владелец четырех вилл из дела швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер. По данным СМИ, его также обвинили в соучастии в уклонении от уплаты налогов и назначили залог в 10 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Керимову предъявили новые обвинения в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами. Он был помещен под судебный контроль, предусматривающий уплату залога в размере 20 миллионов евро.

28 июня 2018 года Франция, не найдя достаточно доказательств причастности сенатора к налоговым нарушениям, сняла с него все обвинения. Он был переведен в статус ассистированного свидетеля, а затем вернулся в Москву.

Керимова изначально задержали в Ницце в ноябре 2017-го. Его обвиняли в нелегальном ввозе в страну от 500 до 750 миллионов евро с помощью подставных лиц. Сообщалось, что отмывание этих сумм, в частности, происходило за счет покупки недвижимости. Фигурантами дела были в общей сложности 12 человек.

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