Керимов получил новый статус в уголовном деле

Сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов переведен из статуса обвиняемого в статус ассистированного свидетеля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра.

Отмечается, что апелляционный суд Экс-ан-Прованса снял с Керимова обвинения, выдвинутые судом Ниццы. Это решение станет объектом анализа Генеральной прокуратуры.

Ассистированный свидетель, подозреваемый, в правоприменительной практике Франции — промежуточный статус между свидетелем и обвиняемым, пояснил Претр. Такой свидетель не может быть помещен под судебный надзор, домашний арест с электронным наблюдением или в камеру предварительного заключения.

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Ранее 28 июня сообщалось, что французская сторона сняла с Сулеймана Керимова обвинения в незадекларированных сделках при покупке недвижимости с целью ухода от уплаты налогов.

21 ноября 2017 года сенатора задержали в Ницце, но затем отпустили из-под стражи под залог в пять миллионов евро. В начале декабря эта сумма выросла до 40 миллионов.

Во Франции Керимов находился под подпиской о невыезде. По разрешению суда он несколько раз приезжал в Россию, во время последнего визита его госпитализировали.

Его обвиняли в нелегальном ввозе в страну от 500 до 750 миллионов евро с помощью подставных лиц. Сообщалось, что отмывание этих сумм, в частности, происходило за счет покупки недвижимости по заниженной стоимости. Как отмечалось, следствие по данному делу было начато в 2014 году. Фигурантами были 12 человек, в их числе Сулейман Керимов.

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