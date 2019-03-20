Российские блогеры-путешественники выберут лучшие аэропорты и бизнес-залы

В России проводится конкурс Sky Travel Awards 2019, в рамках которого блогеры выбирают лучшие аэропорты, бизнес-залы и отели вблизи аэропортов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Премия разыгрывается в преддверии третьего международного форума SKYSERVICE 2019, который состоится 24–25 апреля в московском Гостином Дворе. Среди блогеров, участвующих в конкурсе, оказались Илия Воскресенский, Антон Соколов и Анастасия Федотова.

Они будут оценивать объекты в десяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Баку (Азербайджан), Астане (Казахстан), Тбилиси (Грузия), Софии (Болгария), Бухаресте (Румыния) и Вене (Австрия).

В премии участвуют те города и объекты, которым интересно получить независимую обратную связь от путешественников, чтобы развиваться и повышать качество обслуживания.

Идея премии Sky Travel Awards, которая в этом году проводится уже второй раз, родилась у организатора Международного форума SKYSERVICE — АО «Аэромар».

Победители Sky Travel Awards будут названы 24 апреля 2019 года.

В 2019 году деловая часть форума SKYSERVICE 2019 будет проходить в несколько этапов: открывающее пленарное заседание, экспертная сессия и круглые столы. На пленарном заседании, посвященном «Новым практикам и подходам к формированию доходов авиаотрасли», спикеры обсудят основные тренды развития рынка авиаперевозок.

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