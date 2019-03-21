Убившей трех криминальных авторитетов «банде поджигателей» вынесли приговор

Иркутский областной суд вынес приговор 16 участникам «банды поджигателей», вымогавшей на протяжении 10 лет деньги у предпринимателей. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимых признали виновными в более чем 40 преступлениях: создании преступного сообщества, вымогательстве, убийствах, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, кражах, умышленном уничтожении имущества путем поджога.

Лидер банды Александр Захаров и его правая рука Николай Червов приговорены к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима. Их также оштрафовали на один миллион рублей каждого. Их сообщники осуждены на сроки от 2,5 до 24 лет, четверым удалось отделаться условным наказанием.

Банда промышляла в городе Железногорск-Илимский и там расправилась с тремя местными криминальными авторитетами.

По данным Следственного комитета, Захаров организовал преступное сообщество в 2000 году из своих знакомых.

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В 2003 году банда убила одного из лидеров противоборствующей группировки и до смерти забила другого за попытку убийства Захарова. Его бандиты вымогали деньги у предпринимателей за общее криминальное покровительство, у тех, кто отказывался платить — сжигали имущество или угоняли автомобили, которые возвращали за выкуп. Запуганные пострадавшие долгие годы молчали о преступлениях из-за опасений расправы.

Правоохранительные органы разгромили банду в 2013 году, задержав основной состав группировки, в числе которых был и Захаров. Он пытался сбежать, но был пойман в Новосибирске.

Из 26 фигурантов дела семеро были освобождены от уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям — смерть и истечение сроков давности. Еще с тремя следователи заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

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