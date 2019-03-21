Российского посла вызвали на ковер в Чехии

Посла России в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики в четверг, 21 марта. Об этом сообщает чешская газета Deník N.

По ее информации, дипломата вызвали на ковер к заместителю главы ведомства Мартину Смолке, который отвечает за юридические и консульские вопросы. Газета пишет, что замминистра уже третью неделю занимается данными о незаконной сдаче в аренду квартир для российских дипломатов в Праге.

20 марта посла Чехии вызывали в МИД России в связи с ситуацией вокруг недвижимости, передавал «Интерфакс». Витезславу Пивоньке было сделано представление в связи с нагнетанием нездоровой атмосферы вокруг этой темы.

О том, что посольство России в Праге сдает в аренду сотни квартир, которые предназначены для дипломатов, и может нарушать международные соглашения, Deník N сообщила ранее в марте. Указывалось, что помещения сдаются без контракта, а оплата за них вносится наличными. Отмечалось, что речь идет о квартирах в домах, которые формально принадлежат Чехии. Управляет ими российское посольство на основании договора, заключенного более 30 лет назад.

В МИД России заявили, что подобная информация — это инсинуации и искажение данных.

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