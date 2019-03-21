Путин назначил врио губернатора Мурманской области

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности (врио) Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом в четверг, 21 марта, сообщается на сайте Кремля.

«Президент провел рабочую встречу с Андреем Чибисом, в ходе которой информировал о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг стало известно об уходе с поста главы региона Марины Ковтун. Она возглавила Мурманскую область в апреле 2012 года, когда была назначена на эту должность президентом Дмитрием Медведевым. Спустя два года она попросила об отставке, чтобы принять участие в губернаторских выборах, которые выиграла, набрав 64,69 процента голосов при невысокой явке (чуть более 30 процентов).

Андрей Чибис родился в Чебоксарах в 1979 году. В 2013 году был назначен на пост замминистра строительства и ЖКХ, а с 2014 года стал также главным государственным жилищным инспектором страны. Он обучался на первом потоке «Школы губернаторов» в Высшей школы госуправления.

Также 21 марта сообщалось, что Путин принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга и назначил временно исполняющим обязанности (врио) главы региона Дениса Паслера.

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