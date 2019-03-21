Работники кофеен раскрыли самые странные просьбы клиентов

Нынешние и бывшие сотрудники сети кофеен Costa Coffee рассказали о самых необычных ситуациях и заказах за время своей работы. Как сообщает The Daily Mail, свои признания они публикуют в закрытой группе в Facebook.

Большинство из них, по данным издания, жалуются на то, что многие посетители просили их убраться в туалетах из-за произошедших там «инцидентов» и сделать напиток определенной температуры. Но некоторые пишут и о более странных просьбах. «Только что один посетитель попросил стакан воды, но с кремом сверху. Я чуть не швырнул ему его в лицо», — рассказал один из работников.

У другого клиент был настолько принципиальный, что отказался от кофе большего объема, чем было в заказе, попросив сделать новый, меньшего. «Я: "Извините, я случайно сделал вам средний нежирный латте вместо маленького, но все равно возьмите его, я не буду брать с вас разницу в цене". Клиент: "Нет, я хочу маленький, переделайте". Моя мысль: у вас все в порядке с головой?» — описал ситуацию один из рассказчиков.

Некоторые клиенты предъявляли особые требования к приготовлению напитков. Один из работников рассказал, что его попросили сделать большой и средний латте, но чтобы каждый имел температуру больше 180 градусов Цельсия и был без пенки.

В компании Costa отказались прокомментировать изданию данные сообщения, отметив, что «не комментируют неофициальные группы или публикации, которые не были одобрены или связаны с Costa Coffee».

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