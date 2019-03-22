Израиль объяснил причину отказа во въезде россиянам

Генеральный директор Министерства туризма Израиля Амир Халеви заявил, что примерно ста российским туристам из тысячи по прибытии в аэропорты Израиля отказывают во въезде в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник объяснил растущее число отказов туристам во въезде в Израиль по прилете в страну тем, что россияне стали чаще обращаться за политическим убежищем, что по сути является маскировкой трудовой миграции. По мнению израильских властей, граждане России прилетают в Израиль, пользуясь безвизовым режимом, оформляют официальную просьбу об убежище, а в то время, пока запрос рассматривается соответствующим ведомством, получают возможность работать на территории страны.

Израильтяне — родственники и знакомые российских туристов — отмечают рост отказов россиянам во въезде и случаи грубого обращения с ними. По словам Халеви, наряду с тем чтобы увеличивать туристический поток в Израиль, власти страны заботятся о ее безопасности и ограничивают число нежелательных приезжих. Генеральный директор министерства туризма заявил, что власти стремятся разбирать каждый конкретный случай отказа и ищут способы обеспечить поддержку потока туристов, не пренебрегая требованиями безопасности.

В январе 2019 года стало известно, что муниципалитет Тель-Авива принял решение увеличить налог на жилье, сдаваемое через онлайн-сервис Airbnb. Арнона (городской налог на недвижимость, взимаемый с ее владельцев) будет составлять в Тель-Авиве примерно 120 шекелей (около 2 тысяч рублей) за квадратный метр в год. Это более чем в два раза выше стандартного среднего тарифа.

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