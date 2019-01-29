Израильтяне решили нажиться на туристах

Власти Тель-Авива решили увеличить налог на жилье, которое сдается туристам через онлайн-сервис Airbnb. Об этом сообщает местный портал Globes.
Как говорится в заявлении городского муниципалитета, теперь арнона (муниципальный налог, взимаемый с владельцев недвижимости — прим. «Ленты.ру») будет составлять около 120 шекелей (примерно 2 тысячи рублей) в год за квадратный метр, что более чем в два раза превышает стандартный средний тариф.
Власти Тель-Авива пояснили, что такое решение они приняли из-за растущей популярности жилья Airbnb, которая влияет на стоимость съемных квартир в городе.
В январе начальник службы Управления регистрации населения и миграции израильского аэропорта имени Бен-Гуриона Амнон Шмуэл назвал количество депортированных из Израиля россиян за 2018 год. По его словам, 4,3 тысячи из 326 тысяч российских туристов были депортированы сразу по прибытии в аэропорт, а 539 человек, пересекших границу страны, удалось задержать и депортировать позже.