Бывший тренер «Зенита» отказался признать величие Лобановского

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу оказался недоволен списком лучших тренеров мира по версии France Football. Его слова приводит Telekom Sport.

Луческу заявил, что он находится на втором месте среди тренеров мира по количеству выигранных трофеев, а значит должен иметь более высокий рейтинг. «Я очень удивился высокому месту Валерия Лобановского в этом рейтинге. За пределами Украины он ничего не достиг», — добавил он.

France Football поставил Лобановского на шестое место, Луческу расположился на 41-й строчке.

В качестве тренера Луческу выиграл 33 трофея с разными клубами. В частности, под его руководством донецкий «Шахтер» 8 раз становился чемпионом Украины, 6 раз обладателем Кубка страны и выигрывал Кубок УЕФА. При Луческу «Зенит» выиграл Кубок России и занял третье место в российской премьер-лиге, не сумев получить путевку в Лигу чемпионов.

Лобановский выиграл 31 титул с киевским «Динамо». Под его руководством украинцы восемь раз становились чемпионами СССР, пять — Украины и два раза выигрывали Кубок Кубков.

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