Звезда «Зеленого слоника» запер себя в клетке в центре Москвы

Художник и актер Пахом (Сергей Пахомов) запер себя в клетке на мосту Богдана Хмельницкого, около Киевского вокзала. Пост, в котором мужчина рассказал о своих намерениях, он выложил в Facebook.

«Клетка. В ней я проведу 8 часов. Без воды, еды и коммуникаций», — написал Пахом под публикацией о перфомансе, который назвал «Будьте людьми!». Недавно вернувшийся со съемок проекта «Последний герой» художник хочет доказать, что оставаться человеком в джунглях проще, чем в мегаполисе.

Как отмечают авторы Telegram-канала «Антиглянец», ставшие очевидцами акции, Пахом провоцирует людей на человеческие поступки. Если ему холодно, он просит тепла, а если он хочет есть, то просит еды.

Пахомов — советский и российский андеграундный актер и художник. Он принимал участие в шоу «Битва экстрасенсов» и сыграл Поехавшего в фильме «Зеленый слоник».

Ранее в марте сообщалось, что мужчина в стрингах прогулялся по Третьяковской галерее.

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