Перформанс мужчины в стрингах в Третьяковке попал на видео

Похождения мужчины в стрингах по Третьяковской галерее попали на видео. Кадры опубликовала «Комсомольская правда». На ролике видно, как практически обнаженный человек гуляет по залам, а также внимательно рассматривает картину Врубеля «Христос в Гефсиманском саду».

Агентству ТАСС в пресс-службе музея рассказали, что инцидент является несанкционированным перформансом. Авторство приписали «современным художникам». При этом в учреждении культуры уточнили, что угрозы для произведений искусства и посетителей не было. Агентство городских новостей «Москва» выяснило, что после появления практически обнаженного мужчины в залах галереи появились несколько мелких предметов, так называемых «произведений искусства».

Также перформансом заинтересовались в полиции. Правоохранительные органы начали поиск хулиганов.

27 января уроженец Феодосии Денис Чуприков похитил картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Он подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся. Свидетели преступления приняли вора за работника музея.

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