Мужчина в одних стрингах прогулялся по Третьяковке

Неизвестный мужчина в стрингах появился в Третьяковской галерее в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По утверждению собеседника агентства, хулиган вошел в здание одетым, разделся до трусов, прошелся по нескольким залам и вышел на улицу. Уточняется, что тело мужчины было покрыто золотистой краской.

В феврале Министерство культуры выявило нарушения в системах безопасности четырех крупнейших музеев России. Проверка проводилась в Эрмитаже, Русском музее, Государственном историческом музее и ГМИИ имени А.С. Пушкина. Нарушения связаны с недоработками как самих учреждений, так и охраняющих их подразделений Росгвардии.

27 января уроженец Феодосии Денис Чуприков похитил картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Он подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся. Свидетели преступления приняли вора за работника музея.

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