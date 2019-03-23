В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на рабочем месте

В Балтасинском районе Татарстана учителям и врачам запретили заряжать на рабочем месте личную технику и пользоваться электрическими чайниками. Соответствующее распоряжение подписал руководитель исполкома района Айдар Хайрутдинов, сообщает «Радио Азатлык».

В опубликованном в соцсетях документе говорится, что каждое учреждение должно завести журнал ежемесячного учета расхода электроэнергии. В целях экономии запрещено подключать зарядные устройства личных мобильных телефонов, смартфонов и электрических чайников (вне помещений для питания) в здании учреждения.

Информацию о наличии запрета в местных школах подтвердила руководитель отдела образования Балтасинского района РТ Алия Закиева. По ее словам, такое распоряжение объяснили не экономией, а пожароопасностью.

В пресс-службе райисполкома также сообщили, что такое распоряжение действует, причем не только на территории муниципалитета.

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