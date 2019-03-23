Татарским бюджетникам разрешили заряжать телефоны на работе

В Балтасинском районе Татарстана отменили запрет учителям и врачам заряжать мобильные телефоны на рабочем месте. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Второй абзац письменного указания руководителя исполнительного комитета № 723 от 18.03.2019 года в части запрета на подключение зарядных устройств телефонов, смартфонов и электрических чайников отменен», — говорится в сообщении.

В администрации также пояснили, что речь шла не о запрете, а о соблюдении требований безопасности: «Пользоваться электрическим чайником, микроволновой печью, заряжать телефоны можно в специально отведенном месте».

Ранее стало известно о том, что бюджетники Балтасинского района республики в целях экономии больше не смогут подключать зарядные устройства личных мобильных телефонов, смартфонов и электрических чайников (вне помещений для питания) в здании учреждения.

Соответствующий документ, подписанный руководителем исполкома района Айдаром Хайрутдиновым, появился в соцсетях. Хайрутдинов также постановил каждому бюджетному учреждению завести журнал ежемесячного учета расхода электроэнергии

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