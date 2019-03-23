Шнурова смогут вывести из совета по культуре в любой момент

Зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко высказалась о статусе фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова, ранее вошедшего в экспертный совет по культуре и призвавшего «распустить Минкульт». Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Приглашать его (Шнурова — прим. «Ленты.ру») — это была не моя идея. Я пригласила Захара Прилепина, Карена Шахназарова. Как только нам покажется, что он нам неинтересен и не полезен, то мы выведем его из совета, да и все. Совет — это же не государственный орган. Советоваться можно хоть с папой Римским», — заявила Драпеко.

Депутат также оценила слова музыканта о том, что Министерство культуры должно быть распущено, так как подобных ведомств якобы нет ни в одной стране мира. По ее словам, «Шнуров просто не знает о системе, которая существует в Российской Федерации для регулирования вопросов культуры».

При этом Драпеко объяснила включение лидера «Ленинграда» в экспертный совет. «Нам нужны люди, которые нас не любят, которые с нами не согласны, которые увидят наши слабости, недостатки, укажут нам на них. А мы их исправим. Шнурова исправлять не надо», — заметила она.

Ранее министр культуры Владимир Мединский сказал, что Шнуров не понимает, о чем говорит, призывая разогнать его ведомство.

Лидер «Ленинграда» в феврале вошел в общественный совет при комитете Госдумы по культуре наряду с митрополитом Тихоном (Шевкуновым), писателем Евгением Водолазкиным и дрессировщиком Эдгардом Запашным.

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