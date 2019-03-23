Подсчитано число российских курильщиков

Почти четверть россиян — 22,5 процента — курят ежедневно. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения, сообщает РБК.

Опрос проводился среди граждан страны в возрасте старше 15 лет. Выяснилось, что среди 15-19-летних ежедневно курят 6,9 процента, в возрасте 20-24 лет — около 23 процентов. Самая курящая группа — от 40 до 50 лет (32,5 процента). 4,8 процента опрошенных курят иногда, а 72,5 процента заявили, что не курят никогда.

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5,4 процента респондентов заявили, что не представляют свою жизнь без сигарет. Этот процент выше среди граждан неработающих или не имеющих постоянной работы.

В ноябре 2018 года агентство Zoom Market по итогам федерального социологического опроса выяснило, что рейтинг самых курящих городов России возглавил Брянск. На втором месте в списке оказалась Москва, на третьем — Краснодар, далее следуют Волгоград, Иваново, Челябинск, Ростов-на-Дону и Воронеж. Топ российских городов с самым большим числом курильщиков замыкают Новосибирск, Омск и Казань.

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