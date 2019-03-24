Россиянин разделся до трусов, прыгнул с парашютом и попал на видео

САХАМЕДИА / YouTube

Россиянин Олег Резанов по прозвищу Повелитель холода, прыгнул с парашютом в одних трусах и шлеме, чтобы установить мировой рекорд. Об этом сообщила федерация парашютного спорта Якутии, передает РИА Новости. Ролик с прыжком был загружен на YouTube.

Резанов выпрыгнул из самолета на высоте 4,1 тысячи метров. В этот момент температура воздуха составляла минус 23 градуса Цельсия, а на высоте — до минус 30 градусов. Прыжок продлился одну минуту. Экстремала сопровождал опытный инструктор из Благовещенска. За несколько часов до рекорда полуобнаженный Резанов готовился к прыжку, закапывая себя в снег.

Как утверждается в Instagram Повелителя холода, он установил 11 мировых рекордов по выживанию на морозе. На многочисленных фото и видео запечатлено, как мужчина закапывается в снег и купается в ледяной воде, примеряет элементы национальной одежды народов Крайнего Севера и просто гуляет в одних трусах по зимним городам.

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