71-летний мужчина больше получаса простоял в планке и поставил мировой рекорд

Житель США простоял в планке 38 минут и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает местный информационный портал CBS Minnesota.

71-летний Энди Штайнфельдт (Andy Steinfeldt) из города Миннетонка, штат Миннесота, установил мировой рекорд в своей возрастной категории. Достижение официально зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. Мужчине удалось превзойти предыдущего рекордсмена на одну минуту и две секунды.

Штайнфельдт рассказал, что недавно прошел лечение рака простаты. Спортсмен надеется, что благодаря рекорду сможет мотивировать людей преодолевать трудности и сохранять позитивное мышление.

20 марта сообщалось о шестилетнем Рахиме Куриеве из Чечни, который поставил новый рекорд по отжиманию на брусьях. Мальчик смог за один подход отжаться на брусьях 330 раз. В конце ноября Куриев попал в Книгу рекордов России с другим рекордом по количеству отжиманий. Тогда он в течение 2,5 часа, не делая перерывов, отжался 3202 раза.

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