«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Баварией» за 18-летнего футболиста сборной Англии

Полузащитник лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mail.

В услугах 18-летнего игрока уже заинтересованы два представителя чемпионата Германии — дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария». Последние готовы летом предложить за игрока 30 миллионов фунтов. Контракт Хадсон-Одои с лондонским клубом истекает в 2020 году.

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22 марта хавбек дебютировал в сборной Англии в матче против Чехии. Англичане разгромно обыграли соперников со счетом 5:0. Хадсон-Одои стал самым молодым дебютантом в истории сборной (без учета товарищеских встреч).

В нынешнем сезоне полузащитник шесть раз выходил на поле в матчах за «Челси» в чемпионате Англии и не отметился результативными действиями.

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