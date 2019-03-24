Россия
 
Последние новости
Россию признали энергетической сверхдержавой
В Совфеде порассуждали о «дыме и тумане» в «российском деле» Мюллера
Тренер Медведевой поведал об отношении к Тутберидзе
Федор Конюхов попал в мощный шторм на весельной лодке
Москву накроет снег с дождем 
Появилось видео с разбросанными по центру российского города рыбьими головами
Раскрыты игнорируемые больными симптомы рака мозга
Тайсон Фьюри определился со следующим боем
Бывший чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»
Новости партнеров

Российским арестантам проведут платное кабельное телевидение

Перейти в «Мою Ленту»

В российских следственных изоляторах появится платное кабельное телевидение. Об этом журналистам рассказал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Бояринев, передает в воскресенье, 24 марта, ТАСС.

Он пояснил, что у арестантов появится возможность добавить подписку на платный контент к общему пакету из 20 бесплатных каналов. К примеру, заключенные в камерах смогут заказать просмотр фильма, образовательной программы, изучать иностранные языки или смотреть спортивные каналы, «конечно же, с определенной цензурой», отметил Бояринев.

ФСИН уже вышла с инициативой внесения изменений в правила внутреннего распорядка. Сейчас заключенные СИЗО имеют возможность покупать книги, газеты и журналы, кроме изданий экстремистского, эротического и порнографического содержания.

Кроме того, отметил Бояринев, по всей стране ведется работа по переходу следственных изоляторов на цифровое телевещание, чтобы сделать просмотр бесплатных телеканалов более стабильным.

Также в российских СИЗО начался пилотный проект по установке в камерах терминалов, через которые арестанты смогут заказывать платные услуги, от дополнительного питания до электронных писем.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Описано празднование дня рождения Кокорина в СИЗО
Стало известно новое меню «цапка»-крабоеда
Российских заключенных начнут бить током на расстоянии
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Товарищ Сталин был очень хреновым менеджером»

Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду
05:38Сегодня

Москвичей предупредили о возвращении зимы 

17:1923 марта

Семье затравленной за письмо Путину девочки предложили варианты жилья

16:1723 марта

Жители российского города массово отравились водой

Россия00:0118 марта

«На политические темы с сыном мы не разговариваем»

Как жил Крым до России и стал ли он жить лучше за последние пять лет
20:0923 марта

Российская семья погибла после попытки старшего сына растопить печь

14:5423 марта

В Госдуме отреагировали на слова Зеленского об условиях возврата Крыма

13:5923 марта

Россиянина задержали за контрабанду орангутана с Бали

Россия00:0111 марта

«Задолбать и отбить желание брать ребенка»

В России может появиться еще один «закон Димы Яковлева». Но уже для россиян
16:5523 марта

Татарским бюджетникам разрешили заряжать телефоны на работе

14:2623 марта

Крымчане выступили против креветочной фермы на месте «КаZантипа»

13:1423 марта

Матвиенко разрешила ругать власть в рамках приличия

Россия
«Товарищ Сталин был очень хреновым менеджером»
Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду
Москвичей предупредили о возвращении зимы
«С детства я ощущала присутствие иного»
Как живут в России люди, верящие в магию и зовущие себя ведьмами и колдунами
Погромы и протесты против мигрантов в Якутске
После изнасилования россиянки жители вышли на улицы и начали нападать на приезжих
Жители российского города массово отравились водой
«На политические темы с сыном мы не разговариваем»
Как жил Крым до России и стал ли он жить лучше за последние пять лет
«Ломают двери, врываются с отрядом спецназа»
Этих россиян ловят по всей стране и сажают в тюрьму за христианские проповеди
Все материалы
Мир
Си Цзиньпин и Владимир ПутинДруг у ворот
Почему дружили и ссорились Россия и Китай — самые могущественные державы Евразии
«Слава Богу-Императору!»
ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
Неисправный эскалатор вызвал панику в парижском «Диснейленде»
В Судане загорелся президентский дворец
Премьер-министра Великобритании захотели свергнуть
Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27
Рядом с терпящим бедствие кораблем пострадал паром
Все материалы
Бывший СССР
«Работать буду в Европе, а не в этой глупой стране»
На Украине венгры не признают власть Киева. Они хотят отделиться и вернуться на родину
Лукашенко в шутку посоветовал детям подумать о крысах и улыбаться
Здесь был Нурсултан
Назарбаев ушел. Столице Казахстана осталось его имя и мечта о городе будущего
В Крыму ответили на предложение проголосовать на украинских выборах
Порошенко уличили в студенческом желании служить в КГБ
Украину предупредили о возможном срыве выборов
Астана официально стала Нур-Султаном
Все материалы
Экономика
Поверили на слово
Россияне не понимают, для чего нужны нотариусы. Но все равно несут им свои деньги
Ряд карт «Аэрофлот бонус» дадут право провозить багаж по безбагажным тарифам
Доллару предсказали скорое падение
Россия захотела поставлять газ Украине
США и Британия дали России в долг
Российская авиакомпания пострадала из-за «невостребованных» Sukhoi SuperJet
Россельхозбанк по итогам 2018 года получил прибыль в 1,5 миллиарда рублей
Все материалы
Силовые структуры
Тайны кремлевского стола
Директор «Елисеевского» снабжал деликатесами элиту СССР. Его убили за чужие секреты
С особой нежностью
Шокер «Ласка» и дубинка «Сюрприз»: что помогает полицейским усмирять россиян
«Руки у него по локоть в крови»
Лидер крупнейшей преступной группировки России сел на 25 лет. В 90-е он правил Петербургом
Появились подробности массовой драки со стрельбой в Москве
В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи
Заммэра российского города поймали на взятке
Стало известно о праздновании дня рождения Улюкаева в колонии
Все материалы
Наука и техника
Одноразовая планета
Ядовитый мусор и пластик отравляют Землю. Почему это уже не остановить?
Слишком поздно
Земле грозит катастрофа из-за глобального потепления. Пострадают Россия, США и Канада
Твою дивизию
Бандиты захватывают Вашингтон, а вы его защищаете: Tom Clancy’s The Division 2
Названа дата полета Crew Dragon с астронавтами к МКС
Применение Су-35С тепловых ловушек в Сирии показали на видео
Рогозин рассказал о «бумажных» проблемах Восточного
Россия снова завалила проект Ил-112В
Все материалы
Спорт
Сейчас вылетит птичка
Бывший чемпион UFC должен был проиграть. Но нокаутировал соперника «ударом Супермена»
Тренер Медведевой поведал об отношении к Тутберидзе
Тайсон Фьюри определился со следующим боем
Бывший чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»
Дьявольская сила
Россия без шансов проиграла Бельгии. Но борьба за чемпионат Европы только началась
Тарасова рассказала об отношении к Тутберидзе
Стало известно о желании Загитовой сняться с чемпионата мира
Все материалы
Культура
Адриан Брауэр «Драка крестьян при игре в карты»,1630-1640«Мужья били жен, хозяйки — служанок, родители — детей»
Как дрались и пьянствовали в эпоху Возрождения
Диско, вписки и прощание с Black Star
Главные музыкальные альбомы недели
Рабы не мы
Двойники-убийцы, тайные тоннели, Америка как империя зла: почему надо смотреть хоррор «Мы»
В Госдуме прокомментировали нарисованную Макаревичем во время слушаний свинью
The Prodigy позвали фанатов повеселиться на похоронах Кита Флинта
Наталья Орейро возжелала русский паспорт
Шнурова смогут вывести из совета по культуре в любой момент
Все материалы
Интернет и СМИ
«Что это, проклятие или страшное совпадение?»
Журналисты превратили смерть Началовой в гонку за сенсацией. Зачем они это делают?
Мужчина одолжил возлюбленной телефон и уличил ее в измене
«Она мечтает о великой романтической любви»
Эта девушка живет полной жизнью и любит всем сердцем, несмотря на синдром Дауна
В Comedy Woman снова нашли оскорбление маршала-героя
Ссора двух YouTube-блогеров привела к массовой драке на площади
Политолог на шоу Соловьева выдал цитату из комедии за реальное интервью
Разыгранный блогером-миллионником Gelandewagen оказался битым и подержанным
Все материалы
Ценности
«Есть места, куда принято приходить в одном нижнем белье»
Африканские женщины обожают нескромные вечеринки. Ислам и духи предков им не помеха
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
Краденый мир
Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
Обладательница «Оскара» начала торговать БДСМ-бельем
Эмили Ратаковски снялась в рекламе вина в купальнике
Сестру Кардашьян обругали за глумление над бедными
Меган Маркл осудили за расточительность и жажду подарков
Все материалы
Путешествия
«Приставят нож и заберут все ценное»
Россияне пересекли африканскую пустыню на «Газелях». С чем им пришлось столкнуться?
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Полярное сияние. Вид из НорвегииДостучались до небес
Лютый холод, толпы китайцев и бешеные цены. Что ждет туриста на Крайнем Севере
Россияне зависли на канатной дороге на три часа и сняли свое спасение на видео
Терпящий бедствие лайнер попал на видео
Boeing лишился контракта на миллиарды долларов после крушения в Африке
Голый дебошир прорвался на трап самолета
Все материалы
Из жизни
Бумажный след
Убийство отца прокурора не могли раскрыть 80 лет. Все изменил случайный снимок
Желание уместить во рту как можно больше печенья довело девушку до смерти
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
Священник убил и съел собаку на глазах прихожан
Редчайшего розового слоненка сняли на видео
«Все тело пронзает страшная боль»
Они калечатся и гибнут ради деликатесов для американских богачей, пока их дети голодают
Африканцы подсели на вызывающий длительную эрекцию запрещенный энергетик
Все материалы
Poloвозрелый
Близкое знакомство с компактным кроссовером Volkswagen T-Cross
Все о новом Cayenne Coupe
Porsche внезапно сделали Cayenne еще более спортивным
Тест-драйв гигантского кроссовера BMW
Первая встреча с семиместным вседорожником BMW X7
Все об обновленном Мерседесе GLC Coupe
Пять фактов о рестайлинговом купе-кроссовере из Штутгарта
Porsche показала конкурента BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe
Kia начала продавать «другой» Sportage
Китайцы построили водородный хэтчбек с запасом хода более 1000 километров
Все материалы
Дом
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
Деньги в песок
В Крыму — ипотечный бум. Сколько стоит дом на патриотичном курорте
Восточные блоки
Зачем россияне и украинцы бросают все и переезжают жить в Чехию
Недвижимость Петросяна и Степаненко отправили на экспертизу
В Крыму подскочили цены на недвижимость
В России стали строить меньше жилья
В России нашли десятки бесплатных квартир
Все материалы