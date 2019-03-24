Российским арестантам проведут платное кабельное телевидение

В российских следственных изоляторах появится платное кабельное телевидение. Об этом журналистам рассказал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Бояринев, передает в воскресенье, 24 марта, ТАСС.

Он пояснил, что у арестантов появится возможность добавить подписку на платный контент к общему пакету из 20 бесплатных каналов. К примеру, заключенные в камерах смогут заказать просмотр фильма, образовательной программы, изучать иностранные языки или смотреть спортивные каналы, «конечно же, с определенной цензурой», отметил Бояринев.

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ФСИН уже вышла с инициативой внесения изменений в правила внутреннего распорядка. Сейчас заключенные СИЗО имеют возможность покупать книги, газеты и журналы, кроме изданий экстремистского, эротического и порнографического содержания.

Кроме того, отметил Бояринев, по всей стране ведется работа по переходу следственных изоляторов на цифровое телевещание, чтобы сделать просмотр бесплатных телеканалов более стабильным.

Также в российских СИЗО начался пилотный проект по установке в камерах терминалов, через которые арестанты смогут заказывать платные услуги, от дополнительного питания до электронных писем.

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