Тайсон Фьюри определился со следующим боем

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри проведет поединок против немца Тома Шварца. Об этом сообщает BBC Sport.

Бой с участием 29-летнего Фьюри пройдет в Лас-Вегасе 15 июня. Британец впервые выступит в США. «Я в хорошей форме, готов. Очень жду следующего боя. Шварц не знает поражений. Свеж, молод и амбициозен», — заявил Фьюри.

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Свой предыдущий поединок британский боксер провел против американца Деонтея Уайлдера. Бой закончился ничьей. Таким образом британец сохранил пояс чемпиона по версии WBC.

24-летний Шварц ни разу в карьере не уступил, проведя 24 победных поединка. В рейтинге WBO немецкий боксер занимает вторую строчку.

Фьюри также является непобежденным боксером. В активе британца 27 побед.

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