Появились подробности спасения норвежского лайнера

Команде удалось запустить три из четырех двигателей терпящего бедствие круизного лайнера Viking Sky. Как пишет The Guardian, теперь судно сможет передвигаться самостоятельно.

Тем не менее, «со всей необходимой осторожностью» продолжается эвакуация пассажиров, сообщила пресс-секретарь компании Viking Cruises. На данный момент спасены более 330 пассажиров из 1,3 тысячи. Их забирают с борта лайнера с помощью вертолета, который вмещает только 15-20 человек за раз.

Ранее было опубликовано видео с ситуацией на борту Viking Sky. В ролике видно, как в результате отказа двигателя корабль начинает раскачиваться на волнах. В результате по крытой палубе самостоятельно катается мебель, а на людей падают потолочные панели.

Viking Sky потерпел бедствие у берегов Норвегии 23 марта. Он встал на якорь из-за проблем с двигателями. На борту лайнера находились 1,3 тысячи пассажиров и члены экипажа. По предварительным данным, четверо членов экипажа — граждане России. Среди отдыхающих россиян нет.

В ночь на 24 марта в районе ЧП потерял ход еще один корабль, грузовоз Hagland Captain. Экипаж корабля был успешно эвакуирован.

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