Буксировку норвежского лайнера к берегу сняли на видео

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Терпящий бедствие круизный лайнер Viking Sky начали буксировать к берегу. Видео спасательной операции опубликовал канал NRK.

Сообщается, что лайнер буксируют к побережью города Молде. Это может занять около четырех часов. Планируется, что судно окажется у берега около 14:00 по местному времени (16:00 по московскому). Сейчас продолжается эвакуация людей. Viking Sky покинули 463 из 1,3 тысячи пассажиров. По предварительным данным, 17 человек пострадали.

Ранее стало известно, что команде удалось запустить три из четырех двигателей терпящего бедствие лайнера, и судно должно было получить возможность передвигаться самостоятельно.

Viking Sky потерпел бедствие у берегов Норвегии 23 марта. Он встал на якорь из-за проблем с двигателями. На борту лайнера находились 1,3 тысячи пассажиров и члены экипажа. По предварительным данным, четверо членов экипажа — граждане России. Среди отдыхающих россиян нет.

В ночь на 24 марта в районе ЧП потерял ход еще один корабль, грузовоз Hagland Captain. Экипаж корабля был успешно эвакуирован.

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