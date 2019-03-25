71-летняя британка стала самой старой эротической танцовщицей

Жительница английского острова Уайт стала самой старой танцовщицей бурлеска в Великобритании. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

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Мэрилин Берси (Marilyn Bersey) заинтересовалась бурлеском около года назад, когда ей исполнилось 70 лет. Ей хотелось изменить свою жизнь после того, как муж умер, а дети выросли и разъехались. «Казалось, что я просто существую, — вспоминает она. — Мне было очень одиноко и чего-то не хватало».

Берси увидела в Facebook группу про бурлеск и решила тоже заняться танцами. Ее смущала разница в возрасте с другими участницами представления, но опасения оказались напрасными. «В бурлеске есть все, что я хочу делать, — говорит она. — Меня зацепило с первого дня. Я вдруг почувствовала себя женственной и такой эффектной».

Женщина придумала себе псевдоним Фокси Ля Мер (Foxy La Mer) и теперь раз неделю выступает в бурлеск-шоу c двумя номерами. Ее сценический костюм состоит из корсета, а обнаженные соски прикрывают только кисточки, которые она мастерит самостоятельно.

«Считается, что в 70 лет ты уже старик и должен просто сидеть дома, — говорит Берси. — А я не такая». По ее словам, представление понравилось ее дочери, сын тоже гордится матерью, а внук считает ее самой крутой бабушкой на свете.

Бурлеск — разновидность театрального эротического шоу, которая пользовалось популярностью в начале ХХ века и возродилась в 1990-е годы. Его считают прообразом современного стриптиза.

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