Помощник депутата изменил голос и выманил у дагестанцев 15 миллионов рублей

Бывший помощник депутата Народного собрания Дагестана обманул жителей республики на 15 миллионов рублей, меняя тембр голоса во время телефонных звонков. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщается на сайте МВД России.

Как говорится в сообщении, злоумышленник звонил потерпевшим и представлялся различными высокопоставленными чиновниками республики. Затем он предлагал им за вознаграждение помочь устроиться на руководящие должности в дагестанские министерства и ведомства или получить квартиру по социальной программе.

На встречах бывший помощник депутата показывал поддельные благодарственные письма и фотографии с чиновниками. В итоге ему удалось обмануть 10 человек, получив от них более 15 миллионов рублей.

В отношении 33-летнего злоумышленника возбуждено дело о мошенничестве, он заключен под стражу.

В декабре 2018 года тульские полицейские задержали пенсионерку, которая под видом продюсера похищала деньги у участников всероссийского музыкального конкурса. 70-летняя женщина находила в интернете участников, не прошедших в финал, и предлагала им помощь за вознаграждение. От ее действий пострадали четыре музыканта.

мвд.рф

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