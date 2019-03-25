Странная привычка пары по смене мест на кровати породила споры в сети

Ирландец Стив О'Рурк (Steve O'Rourke) удивил пользователей Twitter рассказом о том, что они с девушкой часто меняются местами на кровати. Многие подписчики сочли такое поведение странным.

«Мы просто болтали на работе, и, видимо, это странно, что мы с Эми не спим на одной и той же стороне кровати каждую ночь. Иногда мне нравится спать у окна, иногда — у двери. В этом нет ничего необычного, не так ли?» — написал О'Рурк, вспомнив разговор с коллегами.

Его публикация получила более трех тысяч лайков. Подписчики удивлялись привычке пары. «Это просто невероятно странно, правда», — поражались они.

Однако ирландец не понимал, что в этом особенного, и требовал объяснений. Комментаторы пытались объяснить ему, что у каждого человека есть излюбленное место — на кровати или за столом. «Это все равно что сказать: "Думаю, сегодня я пойду спать в соседний дом"», — негодовали они.

Пользователи сошлись во мнении, что в жизни достаточно непостоянных вещей, а дома стоит быть стабильными. Однако О'Рурк отверг все рассуждения подписчиков, заметив, что они лишают себя дополнительных мест для отдыха.

Мужчина получил такое количество вопросов и нравоучений, что был вынужден рассказать о своем быте подробнее. По его словам, они с партнершей не меняются местами каждый вечер, и тем более никогда не ссорились из-за этого. «Никто из нас не инопланетянин», — иронически закончил он.

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