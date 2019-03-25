Тренер Медведевой восхитился Тутберидзе и вспомнил тяжелый разрыв с чемпионкой

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Брайан Орсер

Тренер по фигурному катанию Брайан Орсер заявил, что восхищается российским специалистом Этери Тутберидзе, которая ранее работала с его нынешней воспитанницей — Евгенией Медведевой. Слова канадца приводит «Спорт-Экспресс».

Орсер отметил, что ему хотелось бы пообщаться с Тутберидзе, а также подчеркнул, что у него по отношению к ней нет никаких негативных чувств. Говоря об уходе Медведевой от Тутберидзе, канадский тренер вспомнил, как переживал из-за окончания работы с олимпийской чемпионкой Ким Ен А в 2010 году. «Она ушла, это жизнь. Но я воспринял это очень тяжело, близко к сердцу», — сказал Орсер.

Тренер допустил, что Тутберидзе было тяжело отпускать Медведеву, но в то же время отметил, что спортсменка «хотела сохранить свою жизнь в фигурном катании и нуждалась в переменах на том этапе». Орсер восхитился достижениями российского тренера и заявил: «Каждый тренер в мире восторгается ей, смотрит и думает: "Как она эта делает?"»

Медведева работала с Тутберидзе до мая 2018-го. После Олимпийских игр в Пхенчхане, где фигуристка заняла второе место, она решила уехать в Торонто и тренироваться с Орсером. 25 марта российский тренер впервые высказалась об уходе своей воспитанницы. Она назвала переезд Медведевой странным и рассказала, что в тот момент она боролась за жизнь матери.

Медведева — двукратная чемпионка мира. На последнем первенстве в Японии она заняла третье место, уступив двум воспитанницам Тутберидзе — Элизабет Турсынбаевой и Алине Загитовой.

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