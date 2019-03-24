Тутберидзе впервые заговорила об уходе Медведевой

Тренер Этери Тутберидзе в своем Instagram-аккаунте опубликовала написанное год назад письмо, в котором рассказала об уходе Евгении Медведевой.

Тутберидзе назвала переезд фигуристки в Канаду странным, ведь она ставила ее всем в пример и сделала все возможное для ее карьеры. По словам тренера, в тот момент она боролась за жизнь матери, которой диагностировали рак мозга, и ей было больно получать обвинения в свой адрес.

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«Говорят, что Бог дает нам по заслугам и силам. И дай нам силы Господи, чтобы перелистнуть эту страницу», — написала она. Тренер заявила, что спустя почти год она справилась с ситуацией и благодарна спортивным наградам, которые принесла ей работа.

На чемпионате мира в Японии Медведева завоевала бронзовую медаль, уступив воспитанницам Тутберидзе Алине Загитовой и Элизабет Турсынбаевой. От специалиста фигуристка ушла после Олимпийских игр в Пхенчхане, где она проиграла Загитовой и заняла второе место. Медведева переехала в Торонто и начала работу с Брайаном Орсером. Тогда Тутберидзе рассказала, что после произвольного проката на ОИ-2018 Медведева высказала ей претензию за нежелание оставить Загитову на юниорском уровне еще на один год.

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