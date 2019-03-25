В МИД рассказали о позоре американской юстиции

Обвинения в адрес россиян из-за предполагаемого вмешательства в американские выборы — позор американской юстиции. Такое заявление сделали в МИД России, передает РИА Новости.

«Что касается подготовленных в прошлом году (...) обвинительных заключений в отношении 25 российских граждан, то они выглядят просто смехотворно», — отметили в ведомстве. Там добавили, что обвинения выдвинули, «чтобы хоть как-то оправдать бесполезную деятельность огромной следственной бригады».

Материалы по теме Трампа оправдали по делу сговора с Россией Президента и его соратников признали невиновными. Но расследование против них продолжается

Ранее в Кремле отреагировали на окончание расследования связи президента США Дональда Трампа с Россией. Обвинения в адрес Москвы назвали несостоятельными и безосновательными.

Доклад, о котором идет речь, был представлен в воскресенье, 24 марта. Спецпрокурор США Роберт Мюллер вел дело о якобы имевшем место российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Он намеревался выяснить, был ли сговор между штабом Дональда Трампа и Россией. Никаких обвинительных заключений по итогам расследования не выдвинуто.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!