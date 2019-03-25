Названы виновники гибели пассажира на взлетной полосе Шереметьево

Мужчина погиб под шасси самолета в аэропорту Шереметьево в ноябре 2018 года по вине диспетчеров. Об этом заявил РИА Новости глава московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Сергей Вазюлин.

По его словам, 25-летний гражданин Армении Альберт Епремян, депортированный из Испании, незаконно попал на летное поле в результате нарушения техрегламента диспетчерами группы регистрации и посадки пассажиров. Следователи считают, что за мужчиной не доглядели после прибытия в Шереметьево, и он вместо того, чтобы сесть в автобус и проследовать на рейс в Ереван, направился на взлетно-посадочную полосу. Там он попал под взлетающий Boeing 737.

Расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 263.1 УК РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности») после гибели Епремяна, продолжается, отметил представитель СК.

Инцидент в аэропорту Шереметьево произошел 20 ноября 2018 года. На летном поле были обнаружены останки мужчины 20-25 лет на вид. Пассажирский самолет наехал на него во время разгона. Пилот лайнера, вылетевшего в Афины, сообщил диспетчерам, что, предположительно, столкнулся с животным на взлетно-посадочной полосе. Системы самолета не выявили повреждений, поэтому в аэропорт вылета воздушное судно решили не возвращать.

Согласно первоначальной версии, Епремян выскочил из автобуса и бросился бежать к взлетающему самолету — остановить его не успели.

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