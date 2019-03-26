Британец порылся на свалке и нашел шляпу и портсигар Черчилля

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В Великобритании работник свалки Дэвид Роуз (David Rose) обнаружил среди мусора вещи, принадлежавшие бывшему премьер-министру страны Уинстону Черчиллю. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Роузу, проработавшему в центре сортировки отходов 15 лет, удалось найти цилиндр, портсигар и сигару политика. Помимо этого, мужчина обнаружил стопку примерно из 200 писем, которые повариха Черчилля писала сыну. Как утверждает Роуз, в них премьер-министр описывается с неожиданной стороны. «Она писала сыну каждый день о повседневных делах Уинстона Черчилля, его занятиях, самочувствии и настроении, да и просто всякие интересные факты о нем», — описал переписку мужчина.

Как оказалось, Черчилль подарил свои вещи поварихе за отличную работу. К подарку прилагалось подписанное фото премьер-министра.

Мужчина рассказал о своей находке экспертам-антикварам из передачи телеканала Би-би-си Antiques Roadshow. Те подтвердили подлинность предметов и оценили их в десять тысяч фунтов (848,6 тысячи рублей). Один из экспертов отметил, что именно переписка с многочисленными подробностями убедила их в аутентичности обнаруженных вещей.

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