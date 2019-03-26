Судьбу российских губернаторов после отставки изучили

Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки. Об этом говорится в результатах исследования фонда «Петербургская политика», опубликованных на его сайте.

Согласно выводам, 26 из 100 бывших губернаторов получили более высокую, равнозначную или низкую должность. 20 чиновников стали членами одной из двух палат парламента или аудиторами Счетной палаты, еще 14 — ушли в бизнес, десять занялись преподавательской или общественной работой.

Кроме того, десять бывших глав регионов оказались замешаны в уголовных делах, девять человек стали непубличными, восемь находятся в режиме ожидания, остальные трое скончались.

Обзор составлен на основе открытых данных среди 100 бывших руководителей регионов.

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