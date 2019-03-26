В администрации Порошенко потеряли секретный документ

Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование пропажи секретного документа, переданного в администрацию президента страны Петра Порошенко четыре года назад. Об этом во вторник, 26 марта, сообщают «Українськi Новини» со ссылкой на судебные материалы.

Расследование начато в январе 2019 года. Речь идет о документе, содержащем информацию о кандидатах на пост главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Он был направлен из СБУ в администрацию президента в апреле 2015 года вместе с другим документом — «О проверке кандидатов на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины».

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В декабре 2018 года СБУ попросила администрацию Порошенко подтвердить наличие материалов. Выяснилось, что первый документ не был зарегистрирован. Досудебное расследование установило, что «неустановленные лица» потеряли документ, содержащий государственную тайну, нарушив законный порядок обращения с такими бумагами.

Экземпляры документов могут служить доказательством важных фактов и обстоятельств, в том числе лиц, причастных к совершению преступлений, говорится в судебных материалах.

Раннее Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту сокрытия директором НАБУ Артемом Сытником информации о причастности детективов Бюро к коррупции в оборонной сфере.

В феврале украинские журналисты выпустили расследование о контрабанде российских запчастей для оборонных предприятий, в которой участвовал назначенный Порошенко первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский.

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