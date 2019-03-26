В Донбассе для Порошенко сделали «орден Иуды» весом 2,5 тонны

В самопровозглашенной Донецкой народной республике изготовили гигантский «орден Иуды» для украинского президента Петра Порошенко. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

«Завершено изготовление "награды" для Порошенко. "Орден Иуды" — это медаль весом 2,5 тонны, она изготовлена из осколков снарядов ВСУ, выпущенных по приказу киевской власти по мирным жителям ДНР. Данная медаль — это "награда" Петру Порошенко и его приспешникам от жителей Республики», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас «орден» находится на КПП Горловка. В дальнейшем его планируется экспонировать и на других контрольно-пропускных пунктах вдоль линии разграничения между украинской армией и силами ДНР. Вместе с «орденом» перемещаться будет «Книга позора» в которой граждане, пересекающие линию разграничения, смогут оставить послание для Порошенко.

Сбор осколков от снарядов, выпущенных украинскими военнослужащими по территории ДНР начался 12 февраля. Организаторы акции заявили, что планируют отправить «орден» президенту Украины до 31 марта.

Исторически «Орденом Иуды» называлась награда, изготовленная в 1709 году для гетмана Запорожского войска Ивана Мазепы, который перед Полтавской битвой перешел на сторону шведского короля. Ее отлили из серебра, на котором был изображен повесившийся на осине Иуда Искариот с лежащими у ног 30 сребрениками.

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