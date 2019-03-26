Huawei выпустила P30 Pro с четверной камерой

Компания Huawei представила смартфоны P30 и P30 Pro. Трансляция презентации велась на YouTube.

Младшая модель получила 6,1-дюймовый экран, у старшей диагональ 6,47 дюйма. Оба экрана выполнены по технологии OLED, имеют разрешение 2340х1080 точек, соотношение сторон 19,5:9 и каплевидный вырез под фронтальную камеру. Также смартфоны получили одинаковый процессор — восьмиядерный Kirin 980 с частотой 2,6 гигагерца. P30 имеет шесть гигабайт оперативной памяти, P30 Pro — восемь. У аппаратов есть сканер отпечатков пальцев под стеклом и сканер лица.

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Huawei P30 имеет тройную основную камеру с сенсорами на 40, 16 и 8 мегапикселей. 20-мегапиксельная модель имеет сверхширокий угол обзора, а 8-мегапиксельная обеспечивает пятикратный оптический зум. Также камера смартфона поддерживает 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой зум. P30 Pro отличается лишь дополнительной ToF-камерой, которая повышает качество размытия заднего плана в портретном режиме съемки.

Предзаказать смартфон в России можно будет с 3 апреля. Стоимость в рублях не называется, но в Европе P30 будут продавать за 800 евро (58 тысяч рублей), а P30 Pro — от 1000 до 1250 евро (73 и 90 тысяч).

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