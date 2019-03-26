Режиссер «Ассы» попал в больницу

Режиссера Сергея Соловьева доставили в больницу в связи с переутомлением. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 26 марта.

Как рассказал источник в окружении кинематографиста, в последнее время народный артист России часто летал на показы своих фильмов, в связи с чем ему потребовалась медицинская помощь. По словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

Сергей Соловьев — российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Он работал над такими фильмами, как «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Нежный возраст», «Анна Каренина», «Сто дней после детства», «Дом под звездным небом», «Одноклассники» и «Мелодии белой ночи». В начале 2019 года под его руководством заработал Театр-студия САС.

25 марта стало известно об экстренной госпитализации народного артиста России Георгия Штиля. Он попал в больницу из-за проблем с сердцем.

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