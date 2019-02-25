Народного артиста Георгия Штиля экстренно госпитализировали

В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали народного артиста России Георгия Штиля. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 25 февраля.

По словам актера, он попал в больницу на выходных из-за проблем с сердцем. Он отметил, что врачи оказали ему помощь, поэтому он чувствует себя хорошо.

Георгий Штиль — российский актер театра и кино. В 1961 году он окончил Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского, после чего начал работать в Большом драматическом театре. За свою карьеру он сыграл в театре более 50 ролей.

Фильмография артиста насчитывает более сотни картин. Он известен по таким кинолентам, как «Трое в лодке, не считая собаки», «Ханума», «Седьмой спутник», «Иду на грозу», «Реальная сказка», «Интервенция» и «Чокнутые». Кроме того, он появлялся в сериалах «Мастер и Маргарита», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и «Остров сокровищ».

25 февраля режиссера Георгия Данелию доставили в одну из московских клиник. Кинематографист попал в больницу с одышкой. По предварительной информации, у него пневмоторакс — скопление воздуха или газов в легких. Врачи ввели его в искусственную кому.

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