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Росмолодежь пояснила участие в блокировке сайтов в России

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Александр Бугаев

Глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев пообещал принимать взвешенные решения при рассмотрении вопросов досудебной блокировки сайтов. Его слова приводит РИА Новости.

«Принятые решения будут опираться, прежде всего, на закон и мнение экспертного сообщества», — заверил глава Росмолодежи.

Правительство наделило Росмолодежь правом досудебной блокировки сайтов 21 марта. Агентство будет отслеживать информацию, «направленную на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни противоправные действия».

Помимо Росмолодежи полномочиями по блокировке сайтов наделены МВД, Роспотребнадзор, Федеральная налоговая служба (ФНС), Росалкогольрегулирование и Роскомнадзор (РКН). Ведомства отслеживают запрещенную к распространению в России информацию и обращаются в Роскомнадзор. Сайты также могут блокироваться на основании судебных решений.

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Предыстория: Росмолодежи разрешили блокировать сайты
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