Очередной Boeing 737 MAX столкнулся с проблемами во время полета

Самолет Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines экстренно приземлился в аэропорту Орландо (Флорида, США) из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на Управление гражданской авиации США.

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Пилот лайнера сообщил о неполадках вскоре после вылета и запросил у диспетчеров аэропорта срочную посадку. Уточняется, что пассажиров на борту не было, самолет перегоняли на временную стоянку.

Приземление прошло успешно.

Ранее Boeing запретил использование самолетов 737 MAX восьмой и девятой серии и заморозил поставки строящихся машин. Компания-производитель пошла на такой шаг после крушения лайнера авиакомпании Ethiopian Airlines, тогда погибли 157 человек. Евросоюз, США и Россия позднее закрыли небо над своими территориями для их полетов.

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