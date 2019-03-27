Украина выдворит российскую журналистку после попытки завербовать

Государственная миграционная служба Украины решила выдворить из страны российскую журналистку Маргариту Бондарь. Об этом в среду, 27 марта, сообщается на сайте СБУ, которая предоставила ведомству материалы против нее.

Отмечается, что Бондарь «систематически распространяла в сети интернет тенденциозную информацию об общественно-политической ситуации на Украине». По данным СБУ, журналистка работала на издание «Украина.ру» (принадлежит МИА «Россия сегодня» — прим. «Ленты.ру»).

«Она публиковала недостоверные и провокационные материалы о нарушении прав национальных меньшинств представителями отечественных националистических организаций и якобы бездействии украинской правоохранительной системы», — заявили в СБУ. По заключению экспертов, материалы Бондарь разжигали межнациональную и межэтническую рознь и дестабилизировали общественно-политическую обстановку.

Журналистку должны депортировать до 31 марта. Она не сможет въехать в страну в течение трех лет.

Сама она ранее сообщала в Facebook, что к ней приходили сотрудники СБУ и предлагали сотрудничество. «Работать на них, сливая информацию обо всем, что происходит внутри редакций журналов, на которые я пишу», — рассказала журналистка. Позже она удалила пост, его скриншот опубликовало издание Vesti-ukr. Бондарь сообщила, что силовики угрожали ей тюрьмой и депортацией.

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