Украина собралась депортировать епископа канонической УПЦ после жалобы в США

Власти Украины задержали в аэропорту Борисполя архимандрита Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Гедеона и готовят его депортацию. Об этом сообщил его секретарь протодиакон Антоний в Facebook.

«Нас задержали в аэропорту, владыку депортируют. Куда депортируют — неизвестно, так как он является гражданином Украины, родился он на Украине и на данный момент он лишен гражданства», — рассказал Антоний.

Епископ Гедеон — наместник Десятинного монастыря в Киеве. Он отправился в Соединенные Штаты, чтобы передать госсекретарю США письмо о нарушении прав и свобод религиозных организаций на Украине.

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Представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил на странице в Facebook, что Гедеона задержали по обвинению в антиукраинской пропаганде. Также власти страны изъяли у Гедеона закгранпаспорт, поскольку считают, что у него есть гражданство нескольких стран.

5 февраля стало известно, что епископ Гедеон обратился к ООН и президенту США Дональду Трампу с просьбой защитить Десятинный монастырь от возможного захвата националистами.

25 января двое неонацистов пытались поджечь храм, подозреваемые были арестованы. 3 февраля активисты вышли на митинг у стен монастыря в защиту поджигателей. Они требовали снести часовню, утверждая, что это сооружение стоит там незаконно, а территория принадлежит Киевскому музею истории.

Архимандрит Гедеон долгое время служил в США, а среди братии и прихожан Десятинного монастыря есть американцы.

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