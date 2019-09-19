Епископу украинской церкви вернули украинское гражданство

Государственную миграционную службу (ГМС) Украины обязали вернуть гражданство епископу Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеону (Юрий Харон). Об этом сообщает портал «theБабель» со ссылкой на решение Окружного административного суда Киева.

В вердикте суда говорится, что сотрудники миграционной службы должны внести в государственные реестры информацию об отмене решения о лишении Харона украинского гражданства. Более того, ГМС должна возместить ему расходы на судебный спор.

В середине февраля епископ был задержан пограничниками в аэропорту Борисполь, куда он прибыл после своей поездки в США, где передал американскому госсекретарю Майку Помпео письмо о нарушении прав и свобод религиозных организаций на Украине. Сообщалось, что после задержания священника должны были депортировать, однако неизвестно куда — он родился на Украине и является гражданином этой страны.

Как сообщал представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, Гедеона задержали по обвинению в антиукраинской пропаганде. Также власти страны изъяли у епископа загранпаспорт, поскольку считают, что у него есть гражданство нескольких стран. По данным «theБабель», Харон был лишен гражданства еще в июне 2018 года после того, как в СБУ на епископа пожаловалось Управление миграционной службы в Волынской области.

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