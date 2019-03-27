Грузинскому пастуху дали пожизненное за убийство американской семьи

Суд присяжных заседателей Горийского районного суда Грузии приговорил 19-летнего пастуха Малхаза Кобаури к пожизненному лишению свободы за убийство семьи Смит из США. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам прокурора Зазы Датукишвили, приговор суда полностью соответствует содеянному. Он отметил, что Кобаури не признал себя виновным, не покаялся и пытался ввести в заблуждение следствие и присяжных.

В июле 2018 года сообщалось, что у пастуха изъяли мобильный телефон, на котором обнаружили снимки погибшей Лоры Смит. Экспертиза показала, что женщина была изнасилована. Местные телеканалы показали также запись допроса, в ходе которого обвиняемый рассказал о подробностях убийства Райана и Лоры Смит и их четырехлетнего сына.

Кобаури был задержан 9 июля. Следствие сообщало, что 19-летний пастух застрелил из охотничьего ружья 44-летнего мужчину и ребенка, 43-летняя женщина погибла, упав со скалы во время бегства. Инцидент произошел в ущелье Хада в регионе Мцхета-Мтианети.

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