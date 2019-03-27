Власти Подмосковья отметили доступность высокотехнологичной медпомощи

Высокотехнологическую помощь (ВМП) в медицинских учреждениях Московской области с начала года получили около 14 тысяч человек, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 27 марта.

«Медицинская помощь, будь то первичная или специализированная, должна быть доступной для жителей. Поэтому мы стремимся сделать так, чтобы пациент могли получить необходимые услуги в максимально короткие сроки», — сказал министр.

По его словам, оформить направление ВМП сегодня можно через любой МФЦ за один день. Всего такие услуги оказывают в 21 медицинском учреждении, уточнил он.

Высокотехнологичная медицинская помощь применяется для лечения сложных заболеваний, к примеру, онкологии, челюстно-лицевой хирургии, травматологии, нейрохирургии.

С ноября в регионе применяются генно-инженерные технологии для лечения астмы у детей. В июле губернатор Андрей Воробьев отметил достижения ядерной медицины в Подмосковье.