В России придумали спутник для «поедания» спутников

Холдинг «Российские космические системы» (РКС) разработал спутник для очистки космического пространства от вышедших из строя аппаратов. Об этом агентству ТАСС рассказали в компании.
Утверждается, что уничтожитель космического мусора способен перемалывать объект и, смешивая получившийся продукт с кислородом и водородом, получать топливо для своего передвижения. Комплекс состоит из ловушки, включающей сети в виде купола и конуса, и системы переработки — измельчителя и специальной мельницы.
Стоимость создания аппарата составит около 7,5 миллиарда рублей. В данный момент проект ожидает получения патента.
На сегодняшний день на орбите находятся более пяти тысяч отслуживших свой срок спутников, а также более 14 тысяч объектов, классифицированных как космический мусор.
26 марта российские метеорологи пожаловались на неработающие спутники. По словам главы Росгидромета Максима Яковенко, на них функционирует треть целевой аппаратуры, и такое качество информации слабо устраивает ведомство. До этого он отмечал, что Россия не располагает собственными метеорологическими спутниками из-за того, что «российская группировка просто умерла».