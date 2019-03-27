Представитель Макгрегора прокомментировал обвинения в домогательствах

Карен Кесслер, представляющий ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора, прокомментировал обвинения спортсмена в сексуальных домогательствах. Его слова привел журналист ESPN Ариель Хэльвани в своем Twitter-аккаунте.

«Данная история получила распространение довольно давно. Нам не ясно, по какой причине эта тема поднимается именно сейчас. Объявление Макгрегора о завершении карьеры никак не связано с расследованием», — говорится в заявлении.

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26 марта New Your Times сообщила, что в отношении 31-летнего спортсмена ведется расследование по обвинению в сексуальных домогательствах. Отмечается, что боец уже был допрошен ирландской полицией и отпущен.

Ранее 26 марта Макгрегор объявил об уходе из MMA. Аналогичное заявление спортсмен делал и в 2016-м.

У Макгрегора неоднократно возникали проблемы с законом. В апреле 2018-го он был арестован в связи с нападением на автобус с участниками турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Нью-Йорке. Дальнейшее разбирательство привело к обвинению бойца. Ему присудили исправительные работы и прохождение курса по управлению гневом. В 2019 году Макгрегор выхватил и разбил телефон фаната, решившего его сфотографировать, и был задержан полицией.

За карьеру в MMA Макгрегор одержал 21 победу и потерпел четыре поражения. Боец становился чемпионом UFC и Cage Warriors в двух весовых категориях.

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