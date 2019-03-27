Задержанный экс-министр Абызов в наручниках попал на видео

Бывший министр по вопросам открытого правительства России Михаил Абызов, задержанный сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ), попал на видео. Запись в среду, 27 марта, «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).
На кадрах видно, как Абызова в домашней одежде ведут по коридору здания центрального аппарата СКР и заковывают в наручники. С собой в СИЗО он взял книги Дэвида Перлмуттера «Еда и мозг» и Юваля Ной Харари «Homo Deus. Краткая история будущего».
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